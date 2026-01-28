Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Real.gr

Quantcast
Ρουμανία: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας στην οποία «καρφώθηκε» το βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

14:53, 28/01/2026
Συγκλονισμένος εμφανίζεται ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν όπου επέβαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Από το τροχαίο-σοκ που σημειώθηκε έχασαν τη ζωή τους 7 άτομα, ενώ ακόμη 3 τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες. Το βαν, όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, επιχείρησε προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να διαλυθεί ολοσχερώς.

Η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος σε Μέσο της χώρας του.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea της Ρουμανίας για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, είπε μεταξύ άλλων: «Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη». «Οδηγούσα κανονικά και μπήκε κατευθείαν πάνω μου. Μπήκε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς μου», δήλωσε ο οδηγός σε κατάσταση σοκ.

 

Ένας οδηγός που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το όχημα με τους Έλληνες οπαδούς, δήλωσε επιτόπου πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Έκανε “S” για να δει αν μπορεί να προσπεράσει. Κοίταζε συνεχώς. Κάποια στιγμή μπήκε σε προσπέραση. Από εκεί που ήμουν, φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα  να προσπεράσει ή τουλάχιστον ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό (TIR) ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το κατάλαβε ενώ προσπερνούσε, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπέραση και έπεσε πάνω στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει ξανά στη λωρίδα του. Τη στιγμή που χτύπησε το φορτηγό στα δεξιά του, εκτινάχθηκε και έπεσε στο κόκκινο φορτηγό», δήλωσε ο Τούντορ Κράτσιουν, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε το 112.

Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το ατύχημα είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το όχημα στα πόδια του.

