Ρουμανία: Δωρεά ύψους 250.000 ευρώ από τους Metallica σε ογκολογικό παιδικό νοσοκομείο

Οι Metallica, το θρυλικό συγκρότημα χέβι μέταλ, έκανε δωρεά ύψους 250.000 ευρώ σε μια οργάνωση που κατασκευάζει στο Βουκουρέστι το πρώτο ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων στη Ρουμανία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Πρόκειται για μια κίνηση που δεν είχαμε καν τολμήσει να ονειρευτούμε» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάρμεν Ουσκάτου, μία εκ των συνιδρυτριών της οργάνωσης Daruieste Viata (Δώστε Ζωή).

«Στόχος μας είναι να δώσουμε λίγη χαρά σε άρρωστα παιδιά, όπως οι Metallica προσφέρουν χαρά στους θαυμαστές τους σε ολόκληρο τον κόσμο» υπογράμμισε η ίδια, μία ημέρα μετά τη συναυλία που έδωσε το συγκρότημα στο Βουκουρέστι.

Η επίσκεψή μας στον «τελευταίο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας μας ξεκίνησε με μια πολύ ιδιαίτερη δωρεά» σημειώνουν, από την πλευρά τους, οι Metallica σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η φιλανθρωπική οργάνωση All Within My Hands, την οποία ίδρυσε το συγκρότημα.

Σε μια χώρα, όπου τα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και η παιδική θνησιμότητα είναι δύο φορές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Κάρμεν Ουσκάτου και η Οάνα Γκιόργκι, επίσης συνιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης, είχαν απευθύνει έκκληση στα τέλη του 2017 για δωρεές που θα βοηθούσαν στην κατασκευή ενός ογκολογικού νοσοκομείου.

Δύο χρόνια αργότερα, και ο σκελετός του εξαώροφου κτιρίου είναι έτοιμος, ενώ έχουν συγκεντρωθεί δωρεές ύψους περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ από ιδιώτες.