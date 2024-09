Ρουμανία: Φωτιά εντός του Κοινοβουλίου - Αναζητείται ένας ύποπτος

«Ξέσπασε ένας καβγάς και ο άνδρας πέταξε κατόπιν μία εύφλεκτη ουσία» στον χώρο των επισκεπτών, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου, προτού τραπεί σε φυγή, έγινε γνωστό από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας τραυματίας, όμως περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν ως μέτρο ασφαλείας.

Romanian Police is looking for an individual that set on fire one of the shops inside the Parliament building. Seems that he used a Molotov cocktail after an argue with the sales person. No one was hurt. #Romania#incident#Parliamentpic.twitter.com/aZxBYxBJDJ