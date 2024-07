Ρουμανία: Νεκρή 19χρονη από επίθεση αρκούδας - Ούρλιαζε στους διασώστες «με πλησιάζει, με πλησιάζει»

«Όλα συνέβησαν σε ζωντανή μετάδοση, ο τηλεφωνητής άκουγε τον σύντροφό της να περιγράφει ότι δέχονται επίθεση από την αρκούδα που είχε αρπάξει την κοπέλα. Ήταν τρομερό» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Μας είπε ότι η αρκούδα άρπαξε την κοπέλα από το πόδι και κάποια στιγμή την έχασε από το οπτικό του πεδίο» κατέληξε στην περιγραφή των τραγικών στιγμών ο Μπάνου.

Όταν οι διασώστες προσέγγισαν τη σορό της 19χρονης, το μεγαλόσωμο ζώο έκανε κύκλους γύρω από το άψυχο κορμί της κοπέλας. Τελικά, οι διασώστες αναγκάστηκαν να σκοτώσουν την αρκούδα καθώς προσπάθησε να επιτεθεί και στους ίδιους.

Σύμφωνα με τον σύντροφο της 19χρονης, οι δύο τους κατευθύνονταν στους καταρράκτες Spumoasa όταν εμφανίστηκε η αρκούδα.

«Δεν το περιμέναμε. Προσπάθησα να φοβερίσω την αρκούδα αλλά συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός. Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της» δήλωσε σε ρουμανικό κανάλι.

On Tuesday 9 July 2024 tattooed Maria Diana, 19, was hiking with her boyfriend in the Bucegi mountains in central Romania, near the city of Brasov.

