Ρούτε από τη Σύνοδο υπ. Άμυνας του ΝΑΤΟ: Έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να αμυνθούμε έναντι των απειλών - Real.gr

Μήνυμα ενότητας ΕΕ και ΝΑΤΟ έναντι των ρωσικών απειλών.

Το ΝΑΤΟ εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνάς του απέναντι σε ρωσικές προκλήσεις, καθώς η Μόσχα αυξάνει τη δραστηριότητά της κοντά στον εναέριο χώρο κρατών-μελών. Οι υπουργοί ‘Αμυνας της Συμμαχίας συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες, με βασικά θέματα την αεροπορική ασφάλεια και την περαιτέρω στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη και drones, γεγονότα που αντιμετωπίζονται ως σκόπιμες ενέργειες αποσταθεροποίησης σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ειρήνης και σύγκρουσης. Η Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο της ατζέντας, με τον υπουργό ‘Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ να συναντάται με τους 31 ομολόγους του. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητά του έναντι της Ρωσίας.

Σε σχετική ερώτηση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ευρώπης από drones, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «κάνουμε αυτό για το οποίο εκπαιδευτήκαμε και έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα», αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αντίδρασης απέναντι σε ασύμμετρες απειλές, όπως η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επιπλεόν, έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση. Η ΕΕ έχει την τεράστια «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Πιτ Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ να επενδύσουν περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία

O υπουργός ‘Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι αναμένει από τις χώρες της Συμμαχίας να αγοράσουν ακόμα περισσότερα όπλα μέσω των ΗΠΑ για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “PURL”.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στην «ιστορική» Σύνοδο της Χάγης πριν από μερικούς μήνες, σύντομα θα μεταφραστούν σε στρατιωτικές δυνατότητες. Ένα μέρος αυτών αποτελεί και «η πρωτοβουλία PURL όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα, τα οποία μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ για τον αγώνα στην Ουκρανία, ώστε να επέλθει η ειρήνη σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Π. Χέγκσεθ.

«Αν υπάρχει κάτι που μάθαμε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι η ενεργός εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος. Ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοί σου. Πιστεύω ότι αυτό κάνει το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι αυτό κάνει η πρωτοβουλία PURL» δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός ‘Αμυνας. Συνέχισε λέγοντας: «Αναμένω ότι περισσότερες χώρες θα κάνουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια για να φέρει αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική ολοκλήρωση».

Τέλος, ο Π. Χέγκσεθ τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη και στην Ουκρανία και εξέφρασε την ελπίδα «να δούμε το τέλος του πολέμου» και εκεί, όπως έγινε στη Γάζα και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό ‘Αμυνας «για την ηγεσία σας και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι τώρα πολύ ισχυρότερο και πιο θανατηφόρο, αλλά και δίκαιο», μετά την «ιστορική» απόφαση στη Χάγη που έλαβαν οι χώρες της ΕΕ και ο Καναδάς για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πρόσθεσε, ότι το πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για όπλα) τρέχει τώρα με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής, ενώ στο σημερινό Συμβούλιο αναμένονται πολλές νέες ανακοινώσεις για τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να είναι απειλή για τη Συμμαχία, εκτίμησε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας – O Εσθονός και ο Σουηδός ομόλογός του δήλωσαν ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία PURL για την Ουκρανία

Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να αποτελεί μεγάλη απειλή για το ΝΑΤΟ και αφού τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρηθεί νέα αύξηση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Χάκανεν, που έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από μια σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι η Ρωσία καταναλώνει στρατιωτικούς πόρους με γοργούς ρυθμούς και εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την Κίνα.

Από την πλευρά του ο Εσθονός υπουργός Άμυνας Χάνο Πεβκούρ δήλωσε ότι η χώρα του εντάχθηκε στο τέταρτο πακέτο της πρωτοβουλίας PURL, η συμφωνία για το οποίο θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα, ίσως ήδη από σήμερα.

Το PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Η συμβολή της Εσθονίας θα ανέλθει σε 12 εκατ. δολάρια, εξήγησε ο Πεβκούρ, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρήσει πως έχει μειωθεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Στο μεταξύ ο Σουηδός ομόλογός του Παλ Γιόνσον επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει νέους πόρους στο PURL και κάλεσε τις άλλες χώρες να συνεχίσουν να ενισχύουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.

«Παρατηρούμε τη λάθος πορεία όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Μειώνεται. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ενέργειες με στόχο την ενίσχυση και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας και των στρατιωτικών δωρεών στην Ουκρανία», τόνισε ο Γιόνσον.