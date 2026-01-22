Ρούτε: Δεν συζητήσαμε με τον Τραμπ το ζήτημα της Γροιλανδίας - Real.gr

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της παραμονής της Γροιλανδίας στη Δανία δεν τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», ο Ρούτε υπογράμμισε ότι το θέμα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει σε αιφνίδια υπαναχώρηση από τις απειλές επιβολής δασμών, τις οποίες είχε χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στο πλαίσιο της διαμάχης για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφαίνεται συμφωνία για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ έρχεται να ενισχύσει την εικόνα απομάκρυνσης από ένα ακραίο σενάριο σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διαχείριση του ζητήματος.