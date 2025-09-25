Quantcast
Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, εάν είναι αναγκαίο - Real.gr
real player

Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, εάν είναι αναγκαίο

17:15, 25/09/2025
Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, εάν είναι αναγκαίο

Μαχητικά αεροσκάφη Rafale στο κατάστρωμα απογείωσης του αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle της Γαλλίας που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Φαληρικό Ορμο, Σάββατο12 Απριλίου 2025. Το Charles de Gaulle διαθέτει 22 αεροσκάφη Rafale και δύο ιπτάμενα ραντάρ E2C HawkEye. Το αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει στο Φάληρο με την ευκαιρία της επίσκεψης του Γάλλου Υπουργού Αμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί στην Αθήνα. Το πλοίο συμμετείχε σε αποστολή στον Ινδικό Ωκεανό ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

«Νομίζω ότι θα κατάφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει» - Η ατζέντα της συζήτησης Τραμπ - Ερντογάν και οι διαφορές Αθήνας - Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

18:14 25/09
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα

16:37 25/09
Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία προσκόμισαν γονείς θύματος - Δείχνουν Τριαντόπουλο

16:00 25/09
Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

Ηράκλειο: Αιματηρό επεισόδιο σε περιοχή της Μεσαράς - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δύο αδέλφια

20:56 25/09
Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

22:07 25/09
Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

20:24 25/09
Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

Η κόντρα του Ερντογάν με το Fox News - «Μείναμε στη μετάφραση...» - Απάντησε το αμερικανικό δίκτυο στις κατηγορίες των Τούρκων

17:55 25/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved