Ρούτε για επίθεση στην Τουρκία: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό της συμμάχου Τουρκίας

«Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», επισημαίνει ο Μαρκ Ρούτε.

Deeply concerning reports of dead and wounded in Ankara. #NATO stands with our Ally #Turkey. We strongly condemn terrorism in all its forms and are monitoring developments closely.