Σ. Αραβία: Οι επιθέσεις οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν απειλούν τον παγκόσμιο πετρελαϊκό εφοδιασμό

ΒΙΝΤΕΟ: Al Arabiya English

Ο Σαουδάραβας μονάρχης συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Αραβικού Συνδέσμου με θέμα συζήτησης τις επιθέσεις με drone τον Μάιο ενάντια σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εμπορικών πλοίων χωρών, ανάμεσά τους και σαουδαραβικών, κοντά στα χωρικά ύδατα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

“The recent attacks do not only target the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE, but also the maritime traffic, the maritime movement, and the oil supply globally,” Saudi King Salman said to the Islamic Summit in #Mecca.https://t.co/JTIjAZToChpic.twitter.com/xksKaBSQDb