Σ. Αραβία: Ρωσικό πολεμικό ανεφοδιάσθηκε στην Τζέντα για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια - Βίντεο

Οι δύο χώρες είναι εταίροι στους κόλπους της συμμαχίας πετρελαιοεξαγωγικών χωρών ΟΠΕΚ+.

The Russian warship "Admiral Gorshkov," loaded with Hypersonic Missiles, docks at the port of Jeddah in Saudi Arabia. #SaudiArabia #Jeddah #Russia #frigate #hypersonic pic.twitter.com/wbtLr3RIwu

Τα ρωσικά πολεμικά πλοία ελλιμενίσθηκαν χθες, Τετάρτη, και αναχώρησαν σήμερα στο πλαίσιο μιας επίσκεψης «που είχε προβλεφθεί πριν από καιρό», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της ρωσικής πρεσβείας στο Ριάντ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

??UDPATE 06/04/2023 - The Kingdom of Saudi Arabia welcomes Project 22350/Admiral Gorshkov-class frigate "Admiral Gorshkov" (454) & & Project REF-675/Kaliningradneft-class medium seagoing tanker "Kama" as the vessels call at the port of Jeddah "for the first time in ten years" -… pic.twitter.com/l7dk39Z5or