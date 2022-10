Σ.Μισέλ: Στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα η Σύνοδος ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων

«Θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στην περιοχή - στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα της Αλβανίας για να επιβεβαιώσουμε την ενισχυμένη δέσμευσή μας.Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται ο ένας τον άλλον» ανέφερε ο κ. Μισέλ.

