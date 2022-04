Σαγκάη: Πολίτες οδηγούνται βίαια σε στρατόπεδα καραντίνας -Σοκαριστικά βίντεο

Ρομπότ περιπολούν στους δρόμους, drones μεταφέρουν μηνύματα, οι Αρχές χτυπούν κατοικίδια και τα αρπάζουν αν οι ιδιοκτήτες τους είναι θετικοί στον ιό, αποτελούν ελάχιστες από τις πρωτοφανείς εικόνες που κυριαρχούν στους δρόμους της Σαγκάης. Οι πυροσβέστες μεταφέρουν βασικά προϊόντα με drones, οι κάτοικοι έχουν αδειάσει τα ράφια των καταστημάτων και δεν ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Firefighters have used drones to deliver medicines to people in Shanghai amid the city's current #COVID19 lockdown.

Οι εικόνες από τους δρόμους της πόλης και από τις πρακτικές καταστολής που χρησιμοποιούν οι Αρχές δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, αφού δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, παρά μόνο μέσα από λογαριασμούς πολιτών στα social media.

Ενα νέο βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο Twitter, φέρεται να απεικονίζει ένα περιστατικό στη Σαγκάη, στο οποίο οπλισμένοι άνδρες των Αρχών εισέρχονται με τη βία στο σπίτι ενός κατοίκου για να τον πάρουν και να τον οδηγήσουν σε στρατόπεδο καραντίνας.

Shanghai

If you don't do daily mandatory Covid test

Police will come to your home force you do.

...

Sometimes they will arrest you and shoot you!

2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/Q3D89QhvSR