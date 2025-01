Σαξονία: Χιλιάδες διαδηλωτές εμποδίζουν την έναρξή του συνεδρίου της AfD

«Υπολογίζουμε ότι στην πόλη έχουν φθάσει ήδη περίπου 10.000 άτομα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή με περισσότερους από 3.000 αστυνομικούς.

Protesters have gathered outside the AFD party conference in Riesa.

Η επισημοποίηση του χρίσματος της AfD στην κυρία Βάιντελ θα γίνει δια βοής και ανατάσεως της χειρός και όχι με μυστική ψηφοφορία, δεν αναμένονται λοιπόν ιδιαίτερα προβλήματα από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ενώ οι σοβαρότερες τριβές, εκτιμάται ότι θα αφορούν το περιεχόμενο του προγράμματος και κυρίως τα θέματα της μετανάστευσης, των αμβλώσεων και της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Έχουν ήδη κατατεθεί εκατοντάδες τροπολογίες από τα μέλη.

Ο ορισμός της «μετανάστευσης», το περίφημο Dexit και η οικογενειακή πολιτική αποτελούν σημεία αιχμής για την γερμανική ακροδεξιά.

Protesters gathered in the German town of Riesa early on Saturday ahead of a two-day conference of the far-right AfD.

The AfD is polling in second place ahead of upcoming federal elections.