Σαλάμ: Οι διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ δεν είναι ειρηνευτικές, οι οικονομικές συνομιλίες θα είναι μέρος οποιασδήποτε εξομάλυνσης - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι οι απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ που άρχισαν στο πλαίσιο του μηχανισμού επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όπως είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι συναντήσεις αυτές στοχεύουν στην επίτευξη “παύσης των εχθροπραξιών”, στην “πλήρη αποχώρηση (των δυνάμεων) του Ισραήλ” από το έδαφος του Λιβάνου και στην “απελευθέρωση των Λιβανέζων ομήρων”, δήλωσε ο Σαλάμ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε Λιβανέζους που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε τη συνάντηση ως “πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας βάσης για σχέσεις και οικονομική συνεργασία” μεταξύ των δύο χωρών, ενώ χαιρέτισε το “θετικό κλίμα” των συνομιλιών.

Ο Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε επίσης ότι είναι ανοιχτός σε έναν μηχανισμό για την εξακρίβωση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε ότι οι συμμετέχοντες στον μηχανισμό – δηλαδή ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και η Γαλλία – θα μπορούν να “επαληθεύσουν” τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τον στρατό του Λιβάνου στον νότιο τμήμα της χώρας, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη φιλοϊρανική οργάνωση ότι επανεξοπλίζεται. Ανέφερε επίσης ότι ελπίζει πως η συμμετοχή των πολιτών στον μηχανισμό θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των εντάσεων.

Ο Σαλάμ δήλωσε ότι “Λιβανέζοι ειδικοί” μπορεί να συμμετάσχουν στο μέλλον στις συναντήσεις του μηχανισμού, όπως τοπογράφοι για την οριοθέτηση των συνόρων ή ειδικοί στο νερό.

O πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε επίσης ότι οι οικονομικές συνομιλίες θα αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας εξομάλυνσης με το Ισραήλ, οι οποίες θα ακολουθήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία. “Οι οικονομικές σχέσεις θα έρθουν στο τέλος της διαδικασίας εξομάλυνσης, η οποία πρέπει να έρθει μετά την ειρήνη. Δεν μπορούν να προηγηθούν της ειρήνης”, εξήγησε.

Εάν οι δύο χώρες προσχωρήσουν στο αραβικό ειρηνευτικό σχέδιο του 2002, “η εξομάλυνση θα ακολουθήσει, αλλά εμείς δεν είμαστε καθόλου εκεί”, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Λίβανος έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης σχέσεων με το Ισραήλ πριν από μια λύση δύο κρατών, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Λίβανος θα μείνει προσηλωμένος στην αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002 και δεν προτίθεται να συνάψει ξεχωριστά ειρήνη με το Ισραήλ.

Επιβεβαίωσε ότι ο στρατός του Λιβάνου θα πρέπει να ολοκληρώσει έως το τέλος της χρονιάς την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, 30 χλμ. βορειότερα, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

“Έως το τέλος της χρονιάς, ο στρατός πρέπει να είναι σε θέση να έχει αναπτυχθεί πλήρως και να έχει το μονοπώλιο των όπλων” στην περιοχή αυτή, δήλωσε.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσει στην επόμενη φάση, η οποία είναι ο σταδιακός αφοπλισμός της Χεζμπολάχ στο υπόλοιπο τμήμα του Λιβάνου, δήλωσε.

Ο Σαλάμ δήλωσε επίσης ότι ο Λίβανος θα συζητήσει εναλλακτικές της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.