Σαλμάν Ρούσντι για την πολιτική βία στις ΗΠΑ: «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο» - Real.gr

03:00, 27/01/2026
  • «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο» σήμερα στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, αναφερόμενος στους θανάτους δυο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.
  • Ο 78χρονος λογοτέχνης βρισκόταν στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance για την avant-première της ταινίας Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ντοκιμαντέρ βασισμένου στο βιβλίο του.
  • Για τον Σαλμάν Ρούσντι, η επίθεση εναντίον του έφερε στο φως «κάτι ευρύτερο», καταγγέλλοντας την «αποχαλινωμένη βία» που χρησιμοποιείται για να επιτεθεί στον πολιτισμό.
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο» σήμερα στις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι--ο οποίος έδωσε σκληρό αγώνα για να επιβιώσει όταν υπέστη επίθεση με μαχαίρι πριν από τρία χρόνια--αναφερόμενος στους θανάτους δυο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων επιφορτισμένων με την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης στη Μινεάπολη τις τελευταίες ημέρες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που του έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο προχθές Κυριακή, στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance, στη Γιούτα, ο 78χρονος αμερικανοβρετανός λογοτέχνης έκρινε ότι «η ιδέα του κινδύνου και της βίας είναι πλέον οικεία στους πάντες σε τούτη τη χώρα».

«Νομίζω ότι οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο τώρα», επέμεινε.

Ο συγγραφέας βρισκόταν στο φεστιβάλ για την avant-première της ταινίας Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ντοκιμαντέρ βασισμένου στο βιβλίο του Μαχαίρι, την αφήγησή του για την επίθεση που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή τον Αύγουστο του 2022, εν μέσω λογοτεχνικής εκδήλωσης, και τον άφησε τυφλό στο ένα μάτι.

Ο δράστης πρόσαπτε στον δημιουργό των Σατανικών Στίχων, βιβλίου εξαιτίας του οποίου εκδόθηκε φετφάς που καταδίκαζε σε θάνατο τον κ. Ρούσντι από το Ιράν το 1989, πως συνεχίζει να «επιτίθεται στο ισλάμ».

Στον νεαρό επιβλήθηκε πέρυσι ποινή 25 ετών κάθειρξης από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ.

Για τον Σαλμάν Ρούσντι, η επίθεση εναντίον του έφερε στο φως «κάτι ευρύτερο».

Καταγγέλλοντας την «αποχαλινωμένη βία, που χρησιμοποιείται από αδίστακτους ανθρώπους για να επιτεθούν (…) στον πολιτισμό», υπογράμμισε πως «για όσους ασκούν αυταρχική εξουσία, ο πολιτισμός είναι εχθρός».

«Είτε πρόκειται για τη δημοσιογραφία, για τα πανεπιστήμια, για τη μουσική, ή για τη λογοτεχνία, οι ακαλλιέργητοι, οι αδαείς και οι ριζοσπάστες τα απεχθάνονται όλα αυτά, και παίρνουν μέτρα εναντίον τους, κάτι που βλέπουμε καθημερινά», πρόσθεσε στο AFP.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε την πρώτη χρονιά της θητείας του επίθεση εναντίον μεγάλων αμερικανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, που θεωρεί υπερβολικά αριστερά για τα γούστα του. Καταφέρεται συχνά εξάλλου εναντίον παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, που ταυτίζει με τις «ψευδείς ειδήσεις», κι έχει αποκαλέσει «εχθρούς του λαού».

Ο Σαλμάν Ρούσντι σημείωσε πως το βιβλίο Μαχαίρι δεν είχε σκοπό να αποτελέσει σχόλιο για την επικαιρότητα.

Όμως «αρχίζω να νομίζω πως η ταινία κυκλοφορεί σε ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή, πως όλοι μας αισθανόμαστε τον κίνδυνο της βίας σήμερα», εξήγησε.

Το Σάντανς ολοκληρώνεται την 1η Φεβρουαρίου.

