Σάλος στην Κύπρο: Διέρρευσε βίντεο με διαλόγους για «χρηματοδοτήσεις» και «επενδυτές» στο Προεδρικό - Τι απαντά η κυβέρνηση - Real.gr

Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στο X και προκαλεί υποψίες για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2028, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Σύμφωνα με το sigmalive, το βίντεο δημοσιεύεται ως διαρροή και περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μη γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Το σχόλιο, όπως καταγράφεται, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη σύνδεση με πρόσωπα ή με αποδεδειγμένες ενέργειες, αλλά εντάσσεται σε μια συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται να λέει. Ακολούθως, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Ο CEO της Cyfield κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει» φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Ο ίδιος συνομιλητής ακούγεται να δηλώνει: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες». Συμπληρώνει, επίσης, ότι δεν τον βλέπει δημόσια, για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται -κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές- να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Το θέμα ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πηγές από την κυπριακή κυβέρνηση κάνουν λόγο για «λάσπη» και «στοχευμένη επίθεση»

Τα κυπριακά μέσα δεν έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026



Στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ο Λακκοτρύπης

Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του, με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν 150 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.