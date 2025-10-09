Σάλος στην Τουρκία με τη σύλληψη διασήμων για κατοχή ναρκωτικών - Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Χαντισέ της Eurovision - Real.gr

Στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου βρίσκεται η Τουρκία, καθώς οι Αρχές ξεκίνησαν ευρείας κλίμακας έρευνα για χρήση ναρκωτικών, με στοχοποιημένα 19 άτομα από τον χώρο της εγχώριας showbiz.

Μεταξύ αυτών, γνωστά ονόματα της υποκριτικής και της μουσικής σκηνής, όπως οι ηθοποιοί Μπεράκ Τουζουνατάτς και Ντεμέτ Εβγκάρ, καθώς και η τραγουδίστρια Χαντίσε Ατζίκγκοζ.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν για ανάκριση ήταν οι ηθοποιοί Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç και Meriç Aral, οι τραγουδιστές Hadise Açıkgöz και İrem Derici, καθώς και οι influencer Duygu Özaslan και το ζευγάρι Dilan και Engin Polat.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες, πέραν των καταθέσεών τους, έδωσαν και δείγμα αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών, οι προαναφερθέντες κλήθηκαν σε ανάκριση και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος. Παρότι δεν έχουν ασκηθεί ακόμη επίσημες διώξεις, η είδηση έχει προκαλέσει σεισμό στον τουρκικό καλλιτεχνικό χώρο.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση, ενώ τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλει θεραπευτικά μέτρα ή αναστολή, ιδίως σε περιπτώσεις πρώτης παράβασης.

Παρά τη νομική διάσταση, η υπόθεση έχει λάβει έντονα πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις. Αρκετοί σχολιαστές και ακτιβιστές εκτιμούν ότι η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης, με στοχοποίηση καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων.

«Πρόκειται για μια ακόμη επίθεση στην ανεξαρτησία του καλλιτεχνικού κόσμου», τονίζουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχίες για τη συστηματική φίμωση δημιουργών που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις.