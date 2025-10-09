Quantcast
Σάλος στην Τουρκία με τη σύλληψη διασήμων για κατοχή ναρκωτικών - Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Χαντισέ της Eurovision - Real.gr
real player

Σάλος στην Τουρκία με τη σύλληψη διασήμων για κατοχή ναρκωτικών – Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Χαντισέ της Eurovision

16:38, 09/10/2025
Σάλος στην Τουρκία με τη σύλληψη διασήμων για κατοχή ναρκωτικών – Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Χαντισέ της Eurovision

Στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου βρίσκεται η Τουρκία, καθώς οι Αρχές ξεκίνησαν ευρείας κλίμακας έρευνα για χρήση ναρκωτικών, με στοχοποιημένα 19 άτομα από τον χώρο της εγχώριας showbiz.

Μεταξύ αυτών, γνωστά ονόματα της υποκριτικής και της μουσικής σκηνής, όπως οι ηθοποιοί Μπεράκ Τουζουνατάτς και Ντεμέτ Εβγκάρ, καθώς και η τραγουδίστρια Χαντίσε Ατζίκγκοζ.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν για ανάκριση ήταν οι ηθοποιοί Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç και Meriç Aral, οι τραγουδιστές Hadise Açıkgöz και İrem Derici, καθώς και οι influencer Duygu Özaslan και το ζευγάρι Dilan και Engin Polat.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι προσαχθέντες, πέραν των καταθέσεών τους, έδωσαν και δείγμα αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γραφείο Εγκλημάτων Ναρκωτικών, οι προαναφερθέντες κλήθηκαν σε ανάκριση και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος. Παρότι δεν έχουν ασκηθεί ακόμη επίσημες διώξεις, η είδηση έχει προκαλέσει σεισμό στον τουρκικό καλλιτεχνικό χώρο.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση, ενώ τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλει θεραπευτικά μέτρα ή αναστολή, ιδίως σε περιπτώσεις πρώτης παράβασης.

Παρά τη νομική διάσταση, η υπόθεση έχει λάβει έντονα πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις. Αρκετοί σχολιαστές και ακτιβιστές εκτιμούν ότι η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης, με στοχοποίηση καλλιτεχνών και δημοσίων προσώπων.

«Πρόκειται για μια ακόμη επίθεση στην ανεξαρτησία του καλλιτεχνικού κόσμου», τονίζουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχίες για τη συστηματική φίμωση δημιουργών που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved