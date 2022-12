Σάλος από την υπόσχεση Μπερλουσκόνι στους παίκτες της Μόντσα για «πούλμαν με πουτ..ες στα αποδυτήρια» - Βίντεο

Με το μικρόφωνο στο χέρι, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δήλωσε ενθουσιασμένος που επέλεξε τον Σεπτέμβριο νέο προπονητή «καλό, συμπαθητικό και ικανό να κινητοποιήσει τους παίκτες μας».

«Εγώ από την μεριά μου πρόσθεσα ένα επιπλέον κίνητρο, διότι είπα στους παίκτες: η Juventus, η Milan κ.λπ έρχονται και αν κερδίσετε μιά από αυτές τις μεγάλες ομάδες, σας φέρνω στα αποδυτήρια ένα πούλμα με πουτ...ες», είπε προκαλώντας γέλια στην ομήγυρη.

Former #Milan owner Silvio Berlusconi staying true to form, telling players of current #SerieA club he owns #Monza at their Christmas party, that as stimulation if they beat “#Milan#Juventus etc I’ll bring a bus full of prostitutes into the dressing room” pic.twitter.com/cuRo3Hui0Z