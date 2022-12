Σάλος με ΑΤΜ που δείχνει τον λογαριασμό των πελατών - Βίντεο

Η οθόνη αυτή όμως είναι στην πραγματικότητα ένας πίνακας κατάταξης, που δείχνει όλους όσους χρησιμοποιούν το ΑΤΜ στο χώρο και τους ταξινομεί ανάλογα με το πόσα χρήματα έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Τον πίνακα μπορούν να τον δουν όλοι όσοι περνούν από το σημείο ή χρησιμοποιούν το ATM για ανάληψη.

Αυτή τη στιγμή, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ένας άνδρας με μούσι και ροζ μπλουζάκι, που έχει στον λογαριασμό του 2,9 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για το νέο έργο της κολεκτίβας MSCHF, το οποίο ονομάζεται «ATM Leaderboard» και εκτίθεται στην Art Basel Miami Beach.

Μιλώντας στο CNN ο συνιδρυτής της MSCHF, Daniel Greenberg, ανέφερε ότι η Art Basel του Miami Beach επιλέχθηκε για την τοποθέτηση του ATM καθώς είναι ένα μέρος όπου πάρα πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε επιδείξεις πλούτου, νοικιάζοντας Lamborghini και φορώντας Rolex. Το μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί μελλοντικά και σε άλλα σημεία.

Δείτε το βίντεο:

