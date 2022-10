Σάλος με δηλώσεις του Βρετανού ΥΠΕΞ: Zήτησε από τους γκέι φιλάθλους να «μην προκαλούν» στο Κατάρ -Βίντεο

Ο Κλέβερλι μίλησε στο Sky News την Τετάρτη και, ερωτώμενος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ, είπε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό, όταν είσαι επισκέπτης σε μια χώρα, να σέβεσαι την κουλτούρα της διοργανώτριας χώρας. Έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους στη Μέση Ανατολή. Αυτές είναι μουσουλμανικές χώρες, που έχουν μια πολύ διαφορετική πολιτιστική αφετηρία [από μας]. Οι διοργανωτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί θα μπορούν ελεύθερα να απολαύσουν το ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι με λίγη ευελιξία και συμβιβασμούς και στις δύο πλευρές, μπορεί να είναι ένα ασφαλές και συναρπαστικό Παγκόσμιο Κύπελλο».

Οι δηλώσεις του Βρετανού ΥΠΕΞ δεν έμειναν ασχολίαστες.

Η τομεάρχης πολιτισμού των Εργατικών, Λούσι Πάουελ, τις χαρακτήρισε «σοκαριστικά άστοχες».

«Πολλοί οπαδοί αισθάνονται ότι δεν μπορούν να παρευρεθούν σε αυτό το τουρνουά για να υποστηρίξουν την ομάδα τους λόγω του ιστορικού του Κατάρ πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας», είπε χαρακτηριστικά.

