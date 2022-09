Σάλος με γηροκομείο στην Ταϊβάν: Προσέλαβαν... στρίπερ για ηλικιωμένους - Βίντεο

Συγκεκριμένα, το Taoyuan Veterans Home, μια κρατική εγκατάσταση στην πόλη Taoyuan για συνταξιούχους του στρατού, πλήρωσε τη χορεύτρια για να διασκεδάσει τουλάχιστον 12 ηλικιωμένους σε αναπηρικά καροτσάκια.

Όπως δικαιολογήθηκε το προσωπικό του οίκου ευγηρίας, ήθελε να ανεβάσει το ηθικό των ασθενών ενοίκων, δεδομένου ότι οι δύο προηγούμενες εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ του Μεσοφθινοπώρου είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις μόλις «ανέβηκε» το βίντεο στο διαδίκτυο ήταν πολλές, με αποτέλεσμα η διοίκηση του γηροκομείου να αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. ????‍>? pic.twitter.com/eaPw7BNQQr