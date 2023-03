Σάλος με το ακριβό ρολόι του Μακρόν - Το «εξαφάνισε» κατά τη διάρκεια συνέντευξης -Βίντεο

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε να φορά -σύμφωνα με αναφορές- ένα ιδιαίτερα ακριβό ρολόι γνωστής γαλλικής εταιρείας, ωστόσο ξαφνικά λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συζήτησης... εξαφανίστηκε από το χέρι του.

Η αφαίρεση του ρολογιού έγινε διακριτικά από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έβαλε το αριστερό του χέρι κάτω από το τραπέζι, συνέχισε να απαντά σε ερωτήσεις και όταν έβαλε το χέρι του πάνω στο τραπέζι το ρολόι είχε εξαφανιστεί.

Η κίνηση όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σχολίασαν ποικιλοτρόπως την απουσία του ρολογιού.

Τι λέει πηγή από το περιβάλλον του Μακρόν

Η Liberation έψαξε το θέμα. Ερευνώντας το περιστατικό επικοινώνησε με άτομο από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου που τόνισε ότι ο Μακρόν «δεν βγάζει το ρολόι του επειδή θέλει να το κρύψει, αλλά επειδή το χτύπησε στο τραπέζι».

«Ο θόρυβος ακούγεται καθαρά λίγα μόνο δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του βίντεο που διαμοιράζεται στα κοινωνικά δίκτυα», λέει η πηγή που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα.

Όσον αφορά το ρολόι, η πηγή από το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φοράει ένα ρολόι Bell & Ross BR V1-92, εξατομικευμένο με το οικόσημο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το φοράει πολύ τακτικά για περισσότερο από ενάμιση χρόνο».

Όσον αφορά την τιμή, το περιβάλλον του προέδρου διαβεβαιώνει ότι «το ρολόι αυτό προφανώς δεν κοστίζει 80.000 ευρώ».

In the middle of his appearance on TV, Macron realized that he was wearing a watch worth 80,000 euros, so he quickly decided to take it off without anyone noticing pic.twitter.com/xIhQh4m7iL