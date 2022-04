Σάλος με τον Μάικ Τάισον: Γρονθοκόπησε θαυμαστή του μέσα σε αεροπλάνο - Δείτε βίντεο

Ο επίμονος θαυμαστής όμως φαίνεται πως δεν σταμάτησε. Τότε ο Τάισον εξοργίστηκε, σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να του ρίχνει απανωτές γροθιές με αποτέλεσμα να τον αφήσει αιμόφυρτο, όπως αναφέρει το TMZ.

Don’t fuck with Mike Tyson bruhhh wtf were you thinking??? ?? pic.twitter.com/NOZmLfB9Vd