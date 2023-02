Σάλος στα social media: Η Τζιλ Μπάιντεν φίλησε στο στόμα τον σύζυγο της Καμάλα Χάρις -Βίντεο

Οι κάμερες κατέγραψαν την Τζιλ Μπάιντεν να φτάνει στο Κογκρέσο, να κατευθύνεται στη θέση της και να χαιρετά με ένα φιλί στο στόμα τον σύζυγο της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Αν και πεταχτό και προφανώς φιλικό, το φιλί σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από μεγάλα ΜΜΕ, όπως, η Telegraph, ενώ η New York Post χαρακτήρισε το φιλί «περίεργο».

Jill Biden and Doug Emhoff share strange kiss at State of the Union https://t.co/iTZKKXfwQHpic.twitter.com/qlQNPJRQ8l