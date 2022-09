Σάλος στην Ιταλία από την ανάρτηση ακροδεξιού πολιτικού με γυναίκα Ρομά: «Ψηφίστε μας και δεν θα την ξαναδείτε» -Βίντεο

Ο Di Giulio τράβηξε το βίντεο καθώς περπατούσε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της Φλωρεντίας. Η γυναίκα, μόλις την πλησίασε και μην γνωρίζοντας περι τίνος επρόκειτο, χαιρέτησε προς την κάμερα. Στη συνέχεια όμως και μόλις κατάλαβε τι έλεγε ο πολιτικός, απάντησε: «Όχι, μην το λες αυτό, εγώ δεν φοβάμαι».

Alessio Di Giulio, a League councillor in Florence, filmed a video of himself walking up to a Roma woman and, speaking to the camera, said:

“Vote for the League on 25 September and you’ll never see her again.”https://t.co/Gd1ETgj86W