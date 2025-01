Σάλος στην Κίνα: Μπασκετμπολίστας έκρυψε την κοπέλα του σε βαλίτσα - Ο λόγος

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός αθλητής που παίζει στην ομάδα Γκουανγκζού Λουνγκ Λάιονς τιμωρήθηκε με διαθεσιμότητα από τον σύλλογό του, αφού αποκαλύφθηκε ότι προσπάθησε να εισάγει κρυφά τη σύντροφό του στον κοιτώνα της ομάδας, κρύβοντάς την... μέσα σε μία βαλίτσα!

Το παράτολμο σχέδιο του νεαρού αθλητή κατέρρευσε όταν η σύντροφός του ανέβασε φωτογραφίες στα social media από τη βραδιά της «παράνομης» εισόδου. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, μάλιστα, φαινόταν η ίδια να ποζάρει... κρυμμένη μέσα στη βαλίτσα, γεγονός που προκάλεσε σάλο.

Οι αποδείξεις ήταν εμφανείς, ωστόσο ο Ζανγκ Σινγκλιάνγκ αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της ομάδας, η επίμαχη φωτογραφία είχε τραβηχτεί τον περασμένο Αύγουστο, σε διάστημα που δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις, και φέρεται να δείχνει τη σύντροφο του αθλητή να τον βοηθά να πακετάρει τα πράγματά του.

Η τιμωρία από την ομάδα

Η διοίκηση των Λουνγκ Λάιονς, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς. Τιμώρησε τον παίκτη για παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών του συλλόγου, στέλνοντάς του σαφές μήνυμα ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι αποδεκτές.

Ο Ζανγκ, πόιντ γκαρντ, ύψους 1,87 μέτρων και 84 κιλών, διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τους Λουνγκ Λάιονς. Έπαιξε 26 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, ξεκινώντας σε 13, με μέσο όρο 6,4 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 0,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Στον αγώνα με την Κινγκντάο, ο Ζανγκ έπαιξε 25 λεπτά, σημειώνοντας 5 πόντους.

