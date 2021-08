Σάλος στην Κύπρο από την επίσκεψη Ολλανδής βουλευτή στα κατεχόμενα - ΥΠΟΙΚ: Είστε ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπείτε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ανεπίσημα μιλώντας, είστε ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπείτε, την επίσημη πολιτική του και τις ευρωπαϊκές αξίες. Υποστηρίζετε την εθνοκάθαρση και την κατοχή», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Πετρίδης, παραθέτοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη σχετική ανάρτηση της Ολλανδής βουλευτού.

Today I had an informal meeting with the minister of Tourism of North Cyprus. An interesting meeting, we talked about the tourism on North Cyprus and how hard it is during the Covid pandemic. #KKTC#kibrispic.twitter.com/jCtbAeGBFm