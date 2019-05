Σάλος στην Τουρκία - Το CNN Turk «έκοψε» συνέντευξη του Ιμάμογλου

Η εκπομπή διακόπηκε τη στιγμή που ο Ιμάμογλου μιλούσε για τις "υπερβολικές" δαπάνες του προκατόχου του, τις οποίες είπε ότι εντόπισε κατά τη διάρκεια των 18 ημερών που διετέλεσε δήμαρχος πριν από την ακύρωση της εντολής του.

Ο Ιμάμογλου επικράτησε του Γιλντιρίμ, ενός πρώην πρωθυπουργού, με περισσότερες από 13.000 ψήφους --μικρή απόκλιση στην κλίμακα μιας πόλης με περισσότερα από 15 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία ελέγχεται από τους ισλαμο-συντηρητικούς τα τελευταία 25 χρόνια.

Έπειτα από προσφυγές του ΑΚΡ, που κατήγγειλε "μαζικές παρατυπίες", η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ακύρωσε τα αποτελέσματα και προκήρυξε νέες εκλογές στις 23 Ιουνίου.

Ο Ιμάμογλου κρατούσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ένα πανό που έδειχνε αυτό που ο ίδιος παρουσίασε ως "σπατάλη", για παράδειγμα τον πολύ μεγάλο αριθμό των εταιρικών αυτοκινήτων. Υποσχόταν να μετατρέψει τις δαπάνες αυτές σε "αποταμιεύσεις" που θα χρησιμεύουν για τις ανάγκες της πόλης.

Ο παρουσιαστής τον διέκοψε απότομα, με το πρόσχημα αρχικά μιας διαφήμισης, πριν τελικά κλείσει την εκπομπή όταν ο υποψήφιος επέμεινε να μιλήσει για τα οικονομικά του δήμου.

Ο Ιμάμογλου διαμαρτυρόταν ωστόσο λέγοντας ότι είχε ειδοποιηθεί ότι η εκπομπή θα διαρκούσε μισή ώρα περισσότερο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο δήμος της Κωνσταντινούπολης αντέδρασε χθες βράδυ διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ιμάμογλου και καταγγέλλοντας μια "σκόπιμη διαστρέβλωση" με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

If you want to see how CNN programmes shut off the opposition in Turkey, watch this. Ekrem Imamoglu starts talking about how the AKP has wasted billions.

Host Ahmet Hakan panics and ends it all in seconds. 30 minutes to go but well, this is Turkey... pic.twitter.com/fMNLRlAEjn