Σάλος στις ΗΠΑ με τον γιο του Μπάιντεν: Εμφανίζεται σε βίντεο γυμνός να κρατά όπλο

Στο βίντεο, το οποίο διέρρευσε η New York Post από τη μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα Marco Polo, διακρίνεται ο Χάντερ Μπάιντεν να είναι γυμνός και να κρατάει ένα πιστόλι, σημαδεύοντας προς την κάμερα, ενώ βρίσκεται με μια πόρνη σε ένα πολυτελές δωμάτιο ξενοδοχείου.

Το βίντεο με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ δημοσιοποιήθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την αμερικανική κοινωνία, καθώς τα περιστατικά με τους μαζικούς πυροβολισμούς διαδέχονται το ένα το άλλο και έχει κορυφωθεί εκ νέου η συζήτηση για την οπλοκατοχή.

Ήρθε επίσης λίγες ημέρες αφότου ο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να λάβει νέα μέτρα για τον έλεγχο των όπλων, ώστε να σταματήσουν οι «σφαγές».

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρον Τζόνσον από το Ουισκόνσιν έκανε λόγο για «υποκρισία» από τον Αμερικανό πρόεδρο στη συζήτηση για την οπλοκατοχή. «Πριν προτείνει ή ψηφίσει οποιαδήποτε νέα ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα όπλα, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα έπρεπε να εφαρμόσει τους υπάρχοντες νόμους, ανεξάρτητα από το ποιος τους παραβιάζει, ακόμη και αν αυτό το πρόσωπο είναι ο γιος του προέδρου». «Έχω γράψει επιστολές εποπτείας προς τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το FBI, σχετικά με το περιστατικό με το όπλο του Χάντερ που πετάχτηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων πίσω από ένα παντοπωλείο απέναντι από ένα λύκειο στο Ντέλαγουερ. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν έχω λάβει ικανοποιητική απάντηση από αυτές τις υπηρεσίες», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Packin' heat: Nude Hunter Biden cavorts with hooker, illegal gun in latest mess for president https://t.co/Uivqg9HgXepic.twitter.com/qZdb8DZ8Fu