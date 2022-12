Salt Bae: «Κράξιμο» στον Τούρκο σεφ για την φωτογραφία με τον Μέσι και το τρόπαιο του Μουντιάλ

Ο Τούρκος σεφ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να κρατάει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολομόναχος, να ποζάρει με τους παίκτες της Αργεντινής και να δαγκώνει κάποια από τα μετάλλια των πρωταθλητών κόσμου, γεγονός που οδήγησε σε ακόμα περισσότερες αντιδράσεις.

Σημειώνεται ότι το τρόπαιο, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, είναι γνωστό ότι επιτρέπεται να το αγγίξουν λίγοι και εκλεκτοί. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της FIFA, «Το αυθεντικό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA μπορεί να αγγίξει και να κρατήσει μόνο μια πολύ επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία περιλαμβάνει πρώην νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA και αρχηγούς κρατών».

«Ο Salt Bae δεν θα έπρεπε να αγγίζει το κύπελλο. Δεν είσαι πρωταθλητής».

«Γιατί το κρατάς και γιατί είσαι στο γήπεδο; Δεν θα έπρεπε να είσαι εκεί. Αυτή η στιγμή ανήκει στους παίκτες που δούλεψαν σκληρά».

«Σταματάω να σε ακολουθώ. Δεν θα έπρεπε να είσαι στο γήπεδο και να αγγίξεις το τρόπαιο. Επιζητάς μόνο την προσοχή» ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια των ακολούθων του στα social media.

Fcking absurd. Who let Saltbae out on the pitch? Saw a bunch of photos of him HOLDING the World Cup trophy, and even a picture of him biting on a medal. Atleast Messi knew not to give that guy trying to make THEIR moment about HIM any attention. Desperately grabbing Messi https://t.co/CJzyHZXFespic.twitter.com/25K4i1k0Ge