Σαν Ντιέγκο: Έξι νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους - Real.gr

Τα έξι άτομα, τα οποία επέβαιναν στο τουριστικό αεροπλάνο που συνετρίβη προχθές, Πέμπτη, σε κατοικημένη περιοχή του Σαν Ντιέγκο, έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Το εν λόγω αεροπλάνο, ένα Cessna 550 Citation, το οποίο ανήκε, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά νηολόγια αεροσκαφών, στον μουσικό ατζέντη Ντέιβ Σαπίρο, προσέκρουσε σε γραμμή ηλεκτροδότησης πριν συντριβεί σε συνοικία στις 03:47 (τοπική ώρα, 13:47 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αμερικανική αρχή για την ασφάλεια των μεταφορών National Transportation Safety Board (NTSB).

«Ο πιλότος και οι επιβάτες τραυματίσθηκαν θανάσιμα», δήλωσε ο ερευνητής της NTSB Νταν Μπέικερ σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες, Παρασκευή. Πρόσθεσε πως κανένας δεν τραυματίσθηκε σοβαρά στο έδαφος.

Tragic San Diego plane crash Thursday – killed all six people on board is being blamed by dense fog. They said it limited visibility of the runway lights at Montgomery-Gibbs Executive Airport. The pilot landed into a neighborhood- he hit power lines a d ignited a fire that…

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε τα ονόματα τριών από τα θύματα: Ντέιβ Σαπίρο, 42 ετών, Έμα Χιούκ, 25 ετών, και Σελίνα Κένιον, 36 ετών.

Ο Σαπίρο ήταν συνιδρυτής της εταιρείας Sound Talent Group που έχει εκπροσωπήσει καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Sum 41 και η Βανέσα Κάρλτον.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του συνδιδρυτή μας, συναδέλφων και φίλων. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις οικογένειές τους και σε όλους αυτούς που επλήγησαν», δήλωσε σε ανακοίνωση η Sound Talent Group, συνεργάτες της οποίας είναι μεταξύ των θυμάτων.

Γύρω στα 100 άτομα χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τη συνοικία στην οποία συνετρίβη το αεροπλάνο. Η συντριβή του προκάλεσε πυρκαγιά και έσπειρε τον πανικό.

A Cessna crashed around 4 a.m. into Navy housing in Murphy Canyon, hitting 15 homes (red pin). Thick fog. The plane was trying to land at Montgomery Field (star on map). As of 5:30 a.m., no one had been transported and no distress calls were made, per San Diego Fire-Rescue.

This… pic.twitter.com/iUTsWAoCRR

