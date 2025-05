Σαν Ντιέγκο: Συντριβή μικρού αεροπλάνου σε κατοικημένη γειτονιά - Σπίτια τυλίχθηκαν στις φλογές - Real.gr

Ένα μικρό αεροσκάφος Cessna συνετρίβη τη νύχτα σε μια κατοικημένη ζώνη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές πολλά σπίτια και αυτοκίνητα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται καμένα αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο σπίτι.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκκένωσε τρεις δρόμους και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν βρουν συντρίμμια ή αν «μυρίσουν κηροζίνη».

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA ανέφερε ότι το Cessna 550 συνετρίβη γύρω στις 3.45, τοπική ώρα στη συνοικία Μέρφι Κάνιον, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Μοντγκόμερι-Γκιμπς.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια ABC7News και NBC 7 San Diego μετέδωσαν ότι περίπου 15 σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλά άλλα, σε γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα, εκκενώθηκαν.

«Υπάρχουν καύσιμα αεροσκαφών παντού» είπε ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Νταν Έντι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Βασικός στόχος μας είναι να ερευνήσουμε όλα αυτά τα σπίτια και να τους βγάλουμε όλους έξω», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

A Cessna crashed around 4 a.m. into Navy housing in Murphy Canyon, hitting 15 homes (red pin). Thick fog. The plane was trying to land at Montgomery Field (star on map). As of 5:30 a.m., no one had been transported and no distress calls were made, per San Diego Fire-Rescue.

This… pic.twitter.com/iUTsWAoCRR

— Amy Reichert (@amyforsandiego) May 22, 2025