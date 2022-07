Σαν Φρανσίσκο: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου ύστερα από την προειδοποίηση για βόμβα

«Η αστυνομία έδωσε την άδεια για την επαναλειτουργία του διεθνούς τερματικού σταθμού», ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου, σε ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας ότι αποκαθίσταται η λειτουργία του.

Police have cleared the Int'l Terminal. SFO resumes normal operations. AirTrain restarted. BART SFO departures resume at 6:25am. Check-in counters re-opened. Security screening resumed. Check with your airline for flight info. Please be patient. Allow extra time!