Σανάε Τακαΐτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας που έχει για πρότυπο την Μάργκαρετ Θάτσερ - Real.gr

Η Σανάε Τακαΐτσι, μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, κέρδισε σήμερα την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα μέσα στην ημέρα ως της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή και θα γίνει η 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για εκλογικές απώλειες.

Έτσι η Τακαΐτσι εκπληρώνει το όνειρό της να βαδίσει στα βήματα της Μάργκαρετ Θάτσερ, της εκλιπούσης πρωθυπουργού της Βρετανίας και προτύπου της.

Έπειτα από εβδομάδες πολιτικών αντιπαραθέσεων, η Τακαΐτσι επικράτησε ενός αγώνα με αντίπαλους άνδρες και στις 5 Οκτωβρίου επιλέχτηκε για την ηγεσία του κόμματός της.

Τώρα η προσοχή στρέφεται στα μεγαλεπίβολα σχέδιά της για τις δημόσιες δαπάνες που κινδυνεύουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια χώρα με τεράστιο δημόσιο χρέος, αλλά και στις εθνικιστικές της θέσεις που μπορεί να τροφοδοτήσουν διενέξεις με τον ισχυρό γείτονα της Ιαπωνίας, την Κίνα, υποστηρίζουν πολιτικοί αναλυτές.

Υπέρμαχος των «Abenomics»

Η Τακαΐτσι, η οποία έχασε οριακά στις επαναληπτικές εκλογές για την ηγεσία του κόμματός της τον περασμένο χρόνο, θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για να υποδεχτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί την Ιαπωνία την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρώην υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικής Ασφάλειας, η Τακαΐτσι έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην Θάτσερ ως πηγή έμπνευσης επικαλούμενη τον ισχυρό της χαρακτήρα και την αποφασιστικότητά της σε συνδυασμό με την “θηλυκή ζεστασιά” της.

Η ίδια λέει ότι είχε συναντηθεί με την Θάτσερ, μια διχαστική προσωπικότητα της βρετανικής πολιτικής, γνωστή ως “Σιδηρά Κυρία”, σε ένα συμπόσιο λίγο πριν από τον θάνατό της το 2013.

Όπως και της Θάτσερ, έτσι και της Τακαΐτσι η σχετικά ταπεινή προέλευση–η μητέρα της ήταν αστυνομικός και ο πατέρας της εργαζόταν σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων–ξεχωρίζει σε ένα κόμμα του οποίου πολλοί ηγέτες προέρχονται από οικογένειες της πολιτικής ελίτ.

Αλλά σε αντίθεση με την Θάτσερ–γνωστή για την νεοφιλελεύθερη πολιτική της–η Τακαΐτσι είναι υπέρμαχος της δημοσιονομικής γενναιοδωρίας και της νομισματικής χαλάρωσης, οι οποίες έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τέταρτη μεγαλύτερη παγκοσμίως οικονομία.

Επί μακρόν υπέρμαχος των πολιτικών τόνωσης της οικονομίας, τα γνωστά “Abenomics” (Σ.τ.Σ: Τα Abenomics ήταν η οικονομική πολιτική που εφάρμοσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε από το 2012, με στόχο την ανάκαμψη της Ιαπωνίας από την μακροχρόνια στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό, βασιζόμενη σε τρεις άξονες: νομισματική χαλάρωση, δημοσιονομικά κίνητρα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), η Τακαΐτσι υποστηρίζει υψηλότερες δαπάνες και μείωση φόρων και έχει δεσμευτεί ότι θα ανακτήσει την κυβερνητική επιρροή επί της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Μία φασαριόζα εθνικίστρια

Ντράμερ και λάτρης της χέβι μέταλ, η Τακαΐτσι είναι συνηθισμένη στη…φασαρία.

Επισκέπτεται τακτικά το μνημείο Γιασουκούνι–το οποίο τιμά τους Ιάπωνες πεσόντες στον πόλεμο, περιλαμβανομένων κάποιων εκτελεσθέντων εγκληματιών πολέμου–και θεωρείται από ορισμένους ασιάτες γείτονες σύμβολο του στρατοκρατικού παρελθόντος της χώρας.

Η Τακαΐτσι τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ειρηνιστικού μεταπολεμικού Συντάγματος της χώρας της και φέτος πρότεινε να συνάψει η Ιαπωνία μια “οιονεί συμμαχία ασφαλείας” με την Ταϊβάν, το νησί που κυβερνάται δημοκρατικά, αλλά διεκδικείται από την Κίνα.

Παρότι η Τακαΐτσι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών υπουργών–ένας τομέας στον οποίο η Ιαπωνία υστερούσε έναντι των εταίρων της στην G7–, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι συντηρητικές της θέσεις ταιριάζουν περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.

Είναι αντίθετη στους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και στο να επιτρέπεται στα έγγαμα ζευγάρια να έχουν διαφορετικό επίθετο, ένα ζήτημα το οποίο έχει ευρεία λαϊκή στήριξη στην Ιαπωνία, αλλά αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση από συντηρητικούς κύκλους.

Σκληρή μεν, αλλά…

Με τη δέσμευση να πατάξει τους παρανομούντες ξένους–ένα ελκυστικό ζήτημα για ορισμένους ψηφοφόρους εν μέσω της αύξησης ρεκόρ του αριθμού των μεταναστών και των τουριστών–εκφώνησε μια πύρινη ομιλία κάνοντας λόγο για ξένους που κλωτσούσαν ελάφια στη γενέτειρά της, την πόλη Νάρα.

Αλλά οι φίλοι και οι υποστηρικτές της στη Νάρα επισημαίνουν μια πιο ήπια πλευρά της σκληροπυρηνικής πολιτικού στις συνεντεύξεις τους στο Reuters.

Ο πρώην κομμωτής της, ο Γιουκιτόσι Αράι, λέει ότι ακόμη και το κούρεμά της–το οποίο έχει γίνει γνωστό ως “κουπ Σανάε”–είναι μελετημένο ώστε να δείχνει ότι η Τακαΐτσι ακούει τον λαό.

“Εχει ένα στιλπνό, έντονο, στιλάτο ύφος. Τα πλαϊνά είναι μακριά, αλλά τα βάζει σκοπίμως πίσω από τα αυτιά για να δείξει ότι ακούει προσεκτικά τους άλλους”, εξηγεί ο κομμωτής.

Η Τακαΐτσι αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Κόμπε όπου σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και στη συνέχεια εργάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Στην πολιτική σκηνή της χώρας της εμφανίστηκε το 1993, όταν κατέκτησε μια έδρα στην κάτω βουλή ως ανεξάρτητη, και το 1996 εντάχθηκε στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters