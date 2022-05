Σανγκάη: Ανακούφιση από την άρση του δρακόντειου lockdown ύστερα από δύο ολόκληρους μήνες

Οι περισσότεροι από τους 25 εκατομμύρια κατοίκους της κινεζικής μεγαλούπολης μπορούν πλέον να βγουν ελεύθερα από το σπίτι, να επιστρέψουν στις εργασίες τους, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να οδηγήσουν τα αυτοκίνητά τους – μια στιγμή που σε ορισμένους έμοιαζε πως δεν θα ερχόταν ποτέ.

Όταν το ρολόι έδειξε μεσάνυχτα, ομάδες ανθρώπων άρχισαν να πανηγυρίζουν φωνάζοντας «άρση της απαγόρευσης» και να ανοίγουν σαμπάνιες. Οι δρόμοι άρχισαν ξανά να παίρνουν ζωή, με κάποιους να βγαίνουν για πικ νικ, τα παιδιά να κάνουν ποδήλατο, συνταξιούχους να χορεύουν και τις πλατείες να γεμίζουν με κόσμο.

Η Disneyland στη Σανγκάη, η οποία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα πότε θα επαναλειτουργήσει, φωταγωγήθηκε για να γιορτάσει την άρση του lockdown στην κοσμοπολίτικη πόλη της Κίνας.

Οι κουρείς έπιασαν δουλειά στους φωτισμένους δρόμους, για να περιποιηθούν υπαίθρια τους πελάτες τους. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης WeChat, τα καταστήματα άρχισαν να ενημερώνουν για την επαναλειτουργία τους.

«Έβγαλα βόλτα τον σκύλο μου και είναι ενθουσιασμένος, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που βγήκε έξω», λέει η Μέλοντι Ντονγκ, η οποία ανυπομονούσε να γευτεί λιχουδιές που είναι δύσκολο να ετοιμάσει στο σπίτι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σκληρή δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκαν οι κάτοικοι της Σανγκάης είναι απολύτως ενδεικτική ότι η πολιτική μηδενικής ανοχής κρουσμάτων Covid που ακολούθησε η κινεζική κυβέρνηση δεν είναι βιώσιμη, όταν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα παρά τις συνεχιζόμενες μολύνσεις.

Η έλλειψη ενός οδικού χάρτη για την έξοδο από μια προσέγγιση που αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε επενδυτές και επιχειρηματίες.

Οι αυστηροί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στη Σανγκάη και σε άλλες κινεζικές πόλεις επέφεραν σημαντικό πλήγμα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και αναταραχή σε διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, αν και η κατάσταση βελτιώθηκε μετά τη χαλάρωση ορισμένων μέτρων τον Απρίλιο.

Το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι η αυστηρή διαχείριση της πανδημίας – που φέρει τη σφραγίδα του προέδρου Σι Τζινπίνγκ – είναι απαραίτητη για να σωθούν ζωές και να αποτραπεί η κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας.

Σε αυτούς τους δύο μήνες του lockdown στη Σανγκάη, οι κάτοικοι πάσχιζαν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες τους ή να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οικογένειες χωρίστηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να κλειστούν σε κέντρα απομόνωσης.

