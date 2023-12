Σάντρα Ντέι Ο'Κόνορ: Πέθανε η πρώτη γυναίκα δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Η Σάντρα Ντέι Ο' Κόνορ ανακοίνωσε η ίδια το 2018 ότι εγκαταλείπει τη δημόσια ζωή για να πολεμήσει «την άνοια, πιθανόν τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Πέθανε σήμερα το πρωί στο Φοίνιξ, την πρωτεύουσα της Πολιτείας Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Δικαστήριο, διευκρινίζοντας ότι κατέληξε «από επιπλοκές που σχετίζονται με την άνοια σε προχωρημένο στάδιο, πιθανόν με το Αλτσχάιμερ, και μια αναπνευστική νόσο».

«Κόρη της νοτιοδυτικής Αμερικής, η Σάντρα Ο΄Κόνορ άνοιξε έναν ιστορικό δρόμο ως πρώτη γυναίκα δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας μας», έγραψε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς χαιρετίζοντας «την ακλόνητη αποφασιστικότητά της, την αδιαμφισβήτητη ικανότητά της και την αφοπλιστική της ειλικρίνεια».

«Στο Ανώτατο Δικαστήριο θρηνούμε την απώλεια μιας αγαπημένης συναδέλφου, μιας σφοδρής ανεξάρτητης υπερασπίστριας του κράτους δικαίου και μιας δυνατής ακτιβίστριας των δικαιωμάτων του πολίτη», προσθέτει.

