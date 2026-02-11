Σάντσεθ: Το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ασφαλές - Real.gr

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας «δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ασφαλές», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου αφιερωμένη στα δύο δυστυχήματα με τρένο που κόστισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους τον Ιανουάριο.

«Αυτό το σύστημα δεν είναι τέλειο – δυστυχώς ζήσαμε μια φρικτή τραγωδία—αλλά είναι ασφαλές», τόνισε ο Σοσιαλιστής ηγέτης που δέχεται πιέσεις από τη δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση που ζητούν την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών μετά τα δύο αυτά δυστυχήματα που προκάλεσαν σοκ στην Ισπανία.

Παράλληλα ο Σάντσεθ δεσμεύθηκε ότι «θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Θέλω να γνωρίζετε ότι το κράτος στο σύνολό του κάνει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει (σ.σ. τους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων), για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και πρόσφορο, για να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP