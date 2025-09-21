Σαουδική Αραβία: Προσφέρει στην κυβέρνηση της Υεμένης χρηματοδότηση σχεδόν 370 εκατ. δολαρίων - Real.gr

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα διαθέσει σχεδόν 1,4 δισεκ. ριάλ (κάπου 368 εκατ. δολάρια) στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Άντεν, μεγάλη πόλη του νότου, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερη για τις προθέσεις της.

Σκοπός είναι να υποστηριχτεί ο προϋπολογισμός της, εξήγησε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η χρηματοδότηση θα προσφερθεί μέσω του ειδικού σαουδαραβικού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της Υεμένης.

Η κυβέρνηση στην Άντεν είναι αντιμέτωπη με αδυναμία του νομίσματος και υψηλές τιμές από τα τέλη του 2014, όταν το κίνημα των Χούθι εξεδίωξε την κυβέρνηση του τότε προέδρου Αλί Αμπντάλα Σάλεχ από την πρωτεύουσα Σανάα, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου που κρατά πάνω από μια δεκαετία.

Στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ επενέβη στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 για να σταματήσει την προέλαση του κινήματος αναρτών, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Έκτοτε, τα μέτωπα έχουν ουσιαστικά παγώσει κι η χώρα παραμένει κατατμημένη ανάμεσα στον βορρά, που ελέγχουν οι Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, και του νότου, που ελέγχει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, ιδίως στη μισθοδοσία των δημόσιων λειτουργών.