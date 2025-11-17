Σαουδική Αραβία: Σαράντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών (ινδική αστυνομία) - Real.gr

Σαράντα πέντε άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην ιερή πόλη Μεδίνα, ένα από τα πιο πολύνεκρα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ινδική αστυνομία.

«Το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στο οποίο ενεπλάκησαν Ινδοί προσκυνητές στη Σαουδική Αραβία μας έχει συγκλονίσει», δήλωσε ο Β. Κ. Σατζανάρ, αρχηγός της αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, της πόλης στο κέντρο της Ινδίας απ΄όπου καταγόταν ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου, είπε πως «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο λεωφορείο και δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος επέζησε».

Οι σαουδαραβικές αρχές, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν ακόμη απολογισμό ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές αρχές στο σημείο.

«Είμαι πολύ λυπημένος για το δυστύχημα στη Μεδίνα όπου ενεπλάκησαν Ινδοί υπήκοοι. Η σκέψη μου πηγαίνει στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Προσεύχομαι για γρήγορη ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ