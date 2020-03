Σαουδική Αραβία: Βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το Ριάντ και την Τζαζάν

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους προς τη Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας κυρίως στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους αλλά και το Ριάντ. Η τελευταία τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα έγινε τον Ιούνιο του 2018.

Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί το Ιράν για μια επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της, τον Σεπτέμβριο του 2019, μολονότι οι Χούθι είχαν αναλάβει τότε την ευθύνη και η Τεχεράνη αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Locals in Riyadh report that Patriot missiles intercepted ballistic missiles fired from Yemen. Here’s the video claimed to show the incident https://t.co/M7MDwGG4qK