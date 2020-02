Σαουδική Αραβία: Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε πυραύλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούτι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Η πρωτεύουσα (Σανάα) έχει μετατραπεί από τους Χούτι σε κέντρο συναρμολόγησης, εγκατάστασης και εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι στοχοθετούν το βασίλειο», πρόσθεσε ο συνταγματάρχης.

Σύμφωνα με οργανώσεις αρωγής, ο πόλεμος στην Υεμένη έχει στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές, με τα θύματα να είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους άμαχοι.

Περίπου 3,3 εκατομμύρια άλλοι παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ 24,1 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού, έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

