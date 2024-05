Σαουδική Αραβία: Ο βασιλιάς Σαλμάν θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις λόγω υψηλού πυρετού

Ο βασιλιάς Σαλμάν, θεματοφύλακας των πιο ιερών τόπων του Ισλάμ, ανέβηκε στον θρόνο της χώρας με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο το 2015, αφού διετέλεσε για πάνω από διόμισι χρόνια πρίγκιπας διάδοχος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Royal Court: The Custodian of the Two Holy Mosques will undergo medical examinations today at the Royal Clinics of Al-Salam Palace in Jeddah due to a high fever and joint pain. The medical team will conduct tests to diagnose his condition and monitor his health.#SPAGOVpic.twitter.com/TEfHQgOupa