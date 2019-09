Σαουδική Αραβία: Συντρίμμια ιρανικών πυραύλων και drones παρουσίασαν οι αρχές, ως απόδειξη της ιρανικής επιθετικότητας

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πύραυλοι αυτοί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, χρησιμοποιούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

'Η επίθεση προήλθε από τον βορρά και αδιαμφισβήτητα ανάδοχός της ήταν το Ιράν", είπε ο αλ Μάλικι παρουσιάζοντας ό,τι απέμεινε από τα όπλα αυτά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Αμπκάικ, του μεγαλύτερου διυλιστηρίου του κόσμου, ενώ μόνο πύραυλοι έβαλαν στο στόχαστρο τις εγκαταστάσεις άντλησης στο κοίτασμα Χουραΐς.

Οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ενώ η Τεχεράνη αρνείται κάθε ανάμιξή της.

Ο Μάλικι, που είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού που μάχεται τους Χούτι, επανέλαβε ότι η επίθεση δεν μπορεί να προήλθε από την Υεμένη, υποστηρίζοντας ότι οι αντάρες προσφέρουν κάλυψη στο Ιράν.

