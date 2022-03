Σαουδική Αραβία: Τεράστια έκρηξη στην Τζέντα στην πετρελαϊκή Aramco -Βίντεο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν ένα τεράστιο πέπλο καπνού να υψώνεται στον ουρανό της πόλης.

Η οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση «βαθιά μέσα στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας».

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, οι υπεύθυνοι της Formula 1 δήλωσαν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα αποφασίσουν εάν θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας της σεζόν, την Κυριακή.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Houthis struck Saudi Arabia’s Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia. Presumably, a ballistic missile was used. pic.twitter.com/9nC063XjyY

A huge plume of black smoke was seen rising in the Saudi Arabian city of Jeddah, where oil giant Aramco has several oil facilities.#Houthi#SaudiArabia#Jeddah#Aramcopic.twitter.com/gvO9jELx7L