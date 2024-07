Σάουθπορτ: Αγρια επεισόδια μετά από fake news για την ταυτότητα του δράστη

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν έξω από τέμενος της πόλης και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με τούβλα, πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά, προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε περιουσίες και έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό περιπολικό.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, συνολικά 39 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 27 εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η συγκέντρωση πιστεύεται ότι διοργανώθηκε από την ακροδεξιά οργάνωση «English Defence League» με αφορμή την ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης του φρικτού περιστατικού κατάγεται από τη Συρία.

Οι κάτοικοι του Σάουθπορτ δήλωσαν ότι αυτοί που βρίσκονταν στο πλήθος που προκάλεσαν τα επεισόδια δεν ζουν στην περιοχή και τους κατηγόρησαν για παντελή έλλειψη σεβασμού έναντι μιας πόλης που θρηνεί τον χαμό τουλάχιστον τριών μικρών κοριτσιών, ενώ ακόμα πέντε παιδιά και δύο ενήλικοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του δράστη. Ωστόσο, αυτό που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι ο 17χρονος, με καταγωγή από τη Ρουάντα, έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ. Οι γονείς του κατάγονται από τη Ρουάντα και οι μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση ή ισλαμιστική ιδεολογία.

