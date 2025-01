Σάουθπορτ: Ισόβια στον 18χρονο που σκότωσε τα τρία κοριτσάκια

Ο δικαστής Τζούλιαν Γκουζ, που χαρακτήρισε «σατανικές» τις πράξεις του εφήβου, ανακοίνωσε την απόφαση απόντος του κατηγορουμένου, ο οποίος αρνήθηκε να επιστρέψει στη δικαστική αίθουσα, αφού είχε απομακρυνθεί δύο φορές προηγουμένως επειδή διέκοπτε τη διαδικασία.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο του Λίβερπουλ, οι συγγενείς των θυμάτων άκουσαν με δάκρυα στα μάτια την εισαγγελέα να αφηγείται τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ο νεαρός τον περασμένο Ιούλιο.

Ο 18χρονος αποχώρησε για δεύτερη φορά από τη δίκη, όταν ξανάρχισε η διαδικασία μετά το διάλειμμα, στις 16.00 (ώρα Ελλάδας). «Αισθάνομαι πολύ άσχημα, χρειάζομαι γιατρό», φώναξε το πρωί, κατά την έναρξη της δίκης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει φάει τίποτα εδώ και 10 ημέρες.

Η δίκη συνεχίστηκε, με τον κατηγορούμενο απόντα και την εισαγγελέα να αποκαλύπτει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις δολοφονίες της Μπίμπι Κινγκ, 6 ετών, της Έλσι Ντον Στάνκομπι, 7 ετών, και της Άλις ντα Σίλβα, 9 ετών, στις 29 Ιουλίου 2024. Τα κοριτσάκια καταδιώχθηκαν και μαχαιρώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας χορευτικής εκδήλωσης με τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ στο Σάουθπορτ. Η επίθεση αυτή «πάγωσε» το Ηνωμένο Βασίλειο και στάθηκε αφορμή για βίαιες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών.

Η επίθεση, από την οποία τραυματίστηκαν άλλα οκτώ παιδιά και δύο ενήλικες, ήταν «προσχεδιασμένη» και είχε ως στόχο «κυρίως τα κοριτσάκια» είπε η εισαγγελέας Ντιάνα Χιρ. Τα θύματα μαχαιρώθηκαν κατ’ επανάληψη στην πλάτη και ο 17χρονος, όταν συνελήφθη, δήλωσε «πολύ χαρούμενος» που τα σκότωσε.

Κλαίγοντας και σοκαρισμένοι από τη στάση του κατηγορουμένου, ορισμένοι συγγενείς των παιδιών βγήκαν από τη δικαστική αίθουσα όταν άρχισε η περιγραφή των τραυμάτων που έφεραν. Τα τραύματα στα δύο από τα κοριτσάκια ήταν «φριχτά», αντικατοπτρίζοντας τον «σαδισμό» του δράστη: στο σώμα της 6χρονης Μπίμπι Κινγκ οι ιατροδικαστές μέτρησαν περισσότερες από 160 μαχαιριές.

Πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν παιδιά να φεύγουν ουρλιάζοντας από την αίθουσα χορού, όπου επικράτησε χάος. Ένας αστυνομικός βρήκε ένα κοριτσάκι να κλαίει σιωπηρά στις τουαλέτες.

Αν και ομολόγησε την ενοχή του, ο Ρουντακουμπάνα δεν έδωσε καμία εξήγηση για τις πράξεις του. Δήλωσε επίσης ένοχος για 10 απόπειρες δολοφονίας, παραδέχτηκε ότι παρασκεύαζε το δηλητήριο ρηκίνη και είχε στην κατοχή του ένα εγχειρίδιο της Αλ Κάιντα.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να τον συνδέει με κάποια πολιτική ιδεολογία ή με κάποια θρησκευτική πεποίθηση (…) Ο μοναδικός στόχος του ήταν να σκοτώσει», είπε η εισαγγελέας, εξηγώντας για ποιον λόγο δεν χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» η επίθεση.

