Σαρλ Μισέλ για Πολωνία: Βρίσκομαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.

We stand with Poland.

I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.