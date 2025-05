Σαρλερουά: Ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα - Real.gr

Ανεστάλη σήμερα η λειτουργία του αεροδρομίου του Σαρλερουά στο Βέλγιο λόγω προειδοποίησης για βόμβα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Λίγο πριν από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος) υπήρξε προειδοποίηση για βόμβα σε ένα αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

«Περίμετρος ασφαλείας δημιουργήθηκε γύρω από το αεροπλάνο, πράγμα που κατέστησε αναγκαίο το κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης και ως εκ τούτου τη διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει» την υπόθεση, πρόσθεσε.

Just before 11:00, a bomb threat was reported on board a Ryanair plane from Porto (Portugal) that had arrived at Charleroi Airport shortly before. https://t.co/SHcPeHgoyj

