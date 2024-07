Σάρον Στόουν: Αν εκλεγεί ο Τραμπ εγώ θα φύγω από τις ΗΠΑ

Αρχικά, περιέγραψε το πρόγραμμα του Τραμπ για τις εκλογές του 2024 ως «ένα πρόγραμμα μίσους και καταπίεσης». Για το ενδεχόμενο να κερδίσει ο 78χρονος, η Στόουν τόνισε: «Σίγουρα σκέφτομαι ένα σπίτι στην Ιταλία. Νομίζω ότι αυτό είναι έξυπνο σχέδιο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μία από τις πρώτες φορές στη ζωή μου που πραγματικά βλέπω κάποιον να κατεβαίνει υποψήφιος με μια πλατφόρμα μίσους και καταπίεσης». Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, φίλος της ηθοποιού ισχυρίζεται ότι θα ήταν πιο πιθανό να μετακομίσει στη Γαλλία.

