Σαρώνει την Αυστραλία η κακοκαιρία «Άλφρεντ»: Ένας νεκρός και 36 τραυματίες - Real.gr

Η τροπική καταιγίδα Άλφρεντ συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Αυστραλία, μετά τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών φορτηγών που βρίσκονταν σε αποστολή βοήθειας, την ώρα που η καταιγίδα Άλφρεντ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, με τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών να είναι υπαρκτός, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και η αστυνομία.

«Ο τελευταίος απολογισμός που διαθέτω κάνει λόγο για 36 τραυματίες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έστειλε ομάδες διασωστών στο σημείο, κοντά στη πόλη Λίζμορ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμύρες, όπως και δύο ελικόπτερα.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία.

Ορισμένοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε από κοινού με τον υπουργό Άμυνας.

Flood levee walls hold back the water on the Wilsons River in the CBD in Lismore, Australia. Ex-Cyclone Alfred has now been downgraded to a tropical low but there are still high winds and the risk of floods over coming days.#GettyVideo 🎥James D. Morgan 👉https://t.co/6JR5e3nxRC pic.twitter.com/8BNtt0Lyvi

— Getty Images News (@GettyImagesNews) March 8, 2025